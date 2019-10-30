新山酒店留宿 女郎名牌钱包遭窃

（早报讯）女郎到新加坡人常光顾的新山KSL度假酒店留宿，疑有人半夜潜入客房偷走名牌钱包而向酒店申诉，不料却遭酒店职员反呛：“我们怎么知道钱包是从您的房间拿走的？”女郎愤而报警。

一名居住在新加坡的马国女郎在面簿分享她上周四（10月24日）在新山世纪花园KSL度假酒店的不愉快经历。

根据她上载的报案书，她当天凌晨2时左右与男友入住这间酒店，入睡前确保房门已经上锁。

“但我在早上约11时起床时，发现我的一个拉链袋被打开，袋子物品有被移动痕迹，钱包也不见了，相信是被人拿走了。”

她指出，不翼而飞的是凯特·丝蓓（Kate Spade）的名牌钱包，内有身份证、驾照、四张银行转账卡，以及约1500令吉（约500新元）与100新元的现金。

她事后通知了酒店的柜台人员，经理出示了她的房门进出记录，指出都是源自她的房门卡，反问她：“我们怎么知道钱包是从您的房间拿走的？”

她指对方过后就叫他们直接报警，不愿再提供协助，让她无奈地问：“这真的是处理事件的正确态度吗？”

她于当天报警后回返新加坡，但她称至今未获马国警方回应。

女郎指出，客房与隔壁房间相通，相连的门却无法上锁。

“我当时并没有多想，认为这间酒店应该是一个安全的留宿地方。”

但她意想不到的是，在这间四星级酒店早上醒来时，竟然发现财物不见了。

酒店负责人受询时表示，正在了解情况。

《新明日报》尝试向马国新山南警区主任沙胡里纳因询问此案，但截至截稿时间尚未得到回应。