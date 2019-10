华文报平板电子报获颁亚洲数码媒体殊荣

华文报平板电子报在革新读报体验方面获得肯定,夺得今年亚洲数码媒体奖(Asian Digital Media Award,简称ADMA)铜奖。

新加坡报业控股华文媒体集团自今年3月推出华文报平板电子报配套 ,将华文报平板电子报应用预先设置在附送的三星平板电脑上。

用户无须登录,只须启动三星平板电脑便可阅读《联合早报》、《 联合晚报》以及《新明日报》三份报章, 享受前所未有的读报便捷和乐趣。

这项创新产品推出至今,已吸引超过一万多人签订, 其中四分之三为全新订户,其吸引力及订阅表现获得亚洲数码媒体奖肯定,夺下付费内容策略组别的铜奖。

报业控股华文媒体集团社长李慧玲说:“ 我们致力于推出以客户为中心、并能扩大受众群的产品。 这番努力获得肯定让我们感到自豪。”

“获奖产品能够除去年长者所面对的痛点,让他们无论在哪里都可随时地开启平板电脑,轻易地阅读电子报。我们对许多年长者能同我们一起迈向数码之路而感到高兴。”

欲了解订阅华文报平板电子报详情,请上zbsub.com/tab。

另一方面,《海峡时报》的电子互动作品“War on waste: The dirty (brown) secret about e-commerce”获颁最佳生活、体育及娱乐网站或流动服务类别金奖。

亚洲数码媒体奖(Asian Digital Media Awards)是一项年度奖项,旨在表扬通过数码媒体工具积极应对新闻消费变化的出版商,由世界报业和新闻出版总协会(WAN-IFRA)颁发。

颁奖礼星期三(10月30日)在香港举行,所颁发的奖项包括“最佳新闻网站/流动服务”、“最佳网络视频”和“最佳数码营销专案”等组别。