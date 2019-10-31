义安公司与八邑会馆纷争将开庭审理

（早报讯）义安公司与潮州八邑会馆的两派“家己人”恩怨，将开庭审理，这意味着双方将可传召证人上庭，他们的跨世纪瓜葛和纠纷，预料也会公诸于世。

高庭法官翁安得烈今早发表判词，同意八邑会馆的要求，把原诉传票改成传讯令状（writ），即开庭审理，以厘清两派潮人超过半个世纪的瓜葛。

由义安公司发起的撤离潮州大厦诉讼，是以原诉传票（originating summons）法律途径进行，按照法庭条例，案件应在内堂审理。一般上，原诉传票用于案情较简单的官司，即诉辩双方对案件中的基本事实没有分歧，无须传召证人供证。

法官批准把案件改成传讯令状，意味着诉辩双方可传召证人上庭供证，并让证人接受对方律师盘问，再由法官定夺谁的证词可信。

翁安得烈法官在今早发出的判词指出，义安公司声称开庭没有什么意义，因为八邑会馆提呈的文件中，涉及的人物已作古，八邑会馆也无法传召任何证人，但是否能传召证人并不是决定性因素，而是视案件整体情况而定。

“目前的纠纷横跨将近100年，在目前阶段，我不会预先判定若一旦上庭，八邑会馆是否能提供（口头或文档）证据。”

之前八邑会馆也认为，通过传讯令状，能在一系列文件披露和盘问中将审讯聚焦在义安公司的核心诉求，义安公司则认为八邑会馆是在试图“钓取资料”（fishing expedition），任何文件披露也能通过原诉传票的形式进行。

针对这点，法官认为八邑会馆不是在钓取资料，“当然，有明文规定诉辩双方不允许通过钓取资料来找出自己有利的证据，但八邑会馆不像是在这么做。他们提供的两个文件反而看起来像是能对这起案件提供更多内情。”

■案件背景：

这起备受华社瞩目的官司因位于登路的潮州大厦而起。义安公司耗资4000万元要重新发展潮州大厦，要求潮州八邑会馆搬离，双方却对搬迁条件谈不拢，进而引发两派潮人对簿公堂。

双方一共发起三项诉讼，首先是义安公司向高庭申请紧急庭令，要求八邑会馆搬离潮州大厦和归还会所；第二项是八邑会馆申请让原定内堂审理的撤离潮州大厦诉讼，改成开庭审理。第三项则是八邑会馆针对慈善总监去年11月18日发出，有关修订大厦部分土地用途的庭令提出上诉。

义安公司与新加坡潮州八邑会馆都各请了高级律师上阵，代表义安公司的是高级律师文达星，潮州八邑会馆则是由高级律师陈志明代表。