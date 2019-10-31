新加坡将在三方面加强与山东经济合作

新加坡与山东将在贸易与互联互通、现代服务与可持续发展三方面寻找更多合作机会，继续推进双方经贸关系。

新加坡——山东经贸理事会新方联合主席徐芳达今早（31日）在新加坡与理事会中方联合主席、山东省副省长任爱荣共同主持理事会第21次会议。

徐芳达透露，今年上半年新加坡与山东的双边贸易额比去年同期增加3.9%，达72.8亿元人民币（约14.6亿新元）。

也是我国贸工部兼教育部高级政务部长的徐芳达说：“山东正进行经济转型，鼓励企业国际化，这为新加坡企业在贸易及互联互通创造商机。我们也与有意在东南亚扩展生意的山东企业合作，让他们把新加坡作为区域中心。”

在贸易与互联互通方面，徐芳达指出，作为农业大省，山东目前是向新加坡出口最多农产品的中国省份。然而，目前出口至我国的山东农产品种类较为局限，只包括苹果、梨子、白菜等。因此，徐芳达鼓励本地贸易与分销商进口更多不同品种的山东农产品，将山东作为高价值农产品的产地。

在现代服务方面，徐芳达也透露，新加坡企业发展局将与青岛商务局合作，和华侨银行、大华银行、立杰律师事务所（Rajah & Tann）及新加坡交易所等本地知名企业与机构一同打造专业服务平台。计划在2020年上半年推出的平台将帮助有意向的本地企业与寻求国际化的山东企业对接，为后者在金融、上市、法律等方面提供配套服务。

同时，徐芳达也指出维持可持续发展也是新鲁两地共同的目标。他表示，山东正在对石油、天然气等传统企业进行转型，在这方面可持续发展是主要目标。他强调，许多新加坡企业在这方面有许多经验与专业知识，因此能够与山东企业合作。

中国国务院今年8月批准在山东设立自由贸易试验区，总面积达119.98平方公里，包括济南、青岛及烟台三个片区。对此，徐芳达指出，希望新加坡企业能把握中国设立山东自贸区带来的新商机。

任爱荣在致辞时介绍，2018年山东与新加坡的进出口总额达到23.8亿美元（约32.4亿新元），是理事会1993年成立时的11倍，新加坡也是山东的第五大外资来源地，至今有23家山东企业在新加坡上市。

她表示，山东目前正在深化新旧动能转换，希望能共同推进中新合作再上新台阶，其中包括与新加坡在新设立的自贸区展开合作。

“新加坡是世界著名的自由贸易港，在装备制造、现代物流、国际航运等领域有独特的优势和成功经验。我们愿将山东自贸试验区作为鲁新创新合作的新载体。”

在与新加坡加强合作之外，任爱荣也希望双方能发挥各自的比较优势，携手开发第三方市场。她呼吁，双方可优化海外市场资源配置，在第三方市场政策、法律项目风险等领域共享信息，携手开拓第三方市场。

今天上午新鲁两地企业与机构也签署12项合作谅解备忘录，其中包括新加坡企业发展局与青岛市政府签署的备忘录，帮助两地企业在创新、互联互通、现代服务、饮食与可持续发展五大主要战略领域的合作。