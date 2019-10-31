10岁女童寄宿叔叔家 冲凉遭租户偷拍

（早报讯）10岁女童因父母出国暂住叔叔家，冲凉时却惊见叔叔的厨师租户在冲凉房外偷拍，吓得她赶紧穿回衣服找婶婶投诉。厨师租户落网后被控，昨天认罪后被判坐牢12周。

被告朱伟健（25岁，厨师）共面对两项侮辱女性尊严的罪状，两个受害人，一个是10岁女孩，一个是屋主的28岁女佣，案发日期都是今年6月，地点是北部的一个组屋单位。

控方以涉及10岁女童的控状加以提控，另一项则交由法官下判时一并考虑，他昨天认罪后被判刑。

根据案情，女童因父母出国，她和哥哥暂住叔叔家，被告是她叔叔的租户。

6月26日晚上8时，女童在冲凉房里冲凉，洗头时抬头看到有人用手机偷拍她冲凉，她吓得赶紧洗掉泡沫想再看仔细一点，但手机已收回，女童十分害怕，冲完凉就赶紧离开冲凉房。

事后，她告知哥哥刚发生的事，兄妹在婶婶回家后也告诉她，后者立刻报警。

警方调查后发现，被告因对一个10岁女童如何冲凉感到好奇，就想要偷拍她。他前后拍了一段36秒长的录像，部分录像可看到女孩半裸露的身体，他回房后先欣赏录像，但之后又自觉自己做错事，而把录像删除。

警方上门调查时，被告开始时否认，后来承认干案。

主控官表示，被告竟偷拍10岁女童，录像长还看到她的半裸身躯，造成女童事后害怕，促请法官判监至少12周。

被告求情希望法官轻判，说自己要工作养家，也请求屋主以及女童的妈妈原谅他。

法官下判时表示，被告行为不能被纵容，判他坐牢12周。（人名译音）