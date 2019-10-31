不满被抄牌 消防员打断稽查员两牙

（早报讯）兼职送餐员骑电单车到餐馆停在锯齿双黄线，出来时见到停车稽查员在抄牌。他大声呼喊要阻止不果，发怒将稽查员的手持电子终端机扫在地上，一拳打断对方两颗牙齿，还踢倒他的电单车。

这名31岁的兼职送餐员纳斯里，案发时是民防部队的消防员。他遭警方逮捕控上法庭，面对四项控状，包括蓄意伤害公务员，辱骂公务员，以及恶作剧的罪名。控方以其中三项罪名加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。

纳斯里昨天认罪后，被判坐牢一年，以及罚款500元。

案情显示，今年1月13日晚上7时50分左右，纳斯里骑着电单车到明才园（Binjai Park）附近的餐馆取订单中的食物。由于找不到停车位，他将电单车停在餐馆附近马路旁的锯齿双黄线上。

一名58岁的颜姓稽查员见状，取出手持电子终端机将被告的电单车车牌输入时，被告从餐馆出来，向稽查员大声喊叫，希望他能够“手下留情”。

但是，稽查员说他已经将电单车的资料输入，没办法收回罚单，两人开始发生争执。

被告发飙，将稽查员的电子终端机扫落在地上，还用粗话辱骂他。

稽查员想要捡起电子终端机，被告不肯罢休，一拳打了稽查员的手，另一拳打了他的脸，当场打断了稽查员一颗牙齿，另一颗则松脱。

稽查员拿起手机报警，被告趁机骑电单车离开。他离开之前，经过稽查员的电单车时，一脚将电单车踢倒在地。

稽查员10天后看牙医，牙医将他即将松脱的牙齿也拔掉。

消防员已被暂停职务，目前领半薪，不排除日后可能将被革职。

民防部队发言人受询时表示，纳斯里是一名上士，今年2月5日起就已经遭暂停职务，只能领取一半的薪水。

发言人表示：“民防部队寄予我们人员非常高的期望，要求他们任何时刻都得保持纪律、处事正直、准守原则。任何犯下罪行的民防部队人员，都将会被依法办理。”

发言人指出，纳斯里也将还会面对公务员的纪律处分，日后将有可能被革职。