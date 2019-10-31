玩真心话大冒险被灌醉 15岁少女遭轮奸

（早报讯）19岁青年与朋友玩真心话大冒险游戏，结果趁15岁少女喝醉时与朋友轮流非礼并性侵她，甚至还强奸少女，整个过程长达40分钟。

这起强奸案发生在2017年10月17日凌晨4时05分至45分间，地点在巴西立一带。

被告是现年21岁的男子，案发时19岁，是名侍应生。受害少女现年17岁，是本地永久居民，案发时15岁。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露少女身份的资料，包括被告名字。

案情显示，受害少女在2017年八九月认识包括被告在内的一群朋友，一伙人时常会在巴西立一带闲晃。

少女案发当天约凌晨1时，到巴西立一带咖啡店与被告和3名朋友见面。被告后来与朋友和少女到组屋底层玩真心话大冒险（truth or dare）游戏，互问与性相关的问题。

少女问被告和朋友什么事后献出“第一次”，朋友则问少女颈项的吻痕从何而来。

若少女不能回答问题，就得喝啤酒当惩罚，结果少女一连喝了4罐啤酒，醉倒后由被告和朋友轮流背少女回家。

少女途中要尿尿和呕吐，留下被告和18岁同谋在旁照顾少女，另两名朋友则继续往前走。

被告见少女不省人事，趁机非礼她的胸部，还用手指侵入对方私处。同谋见状，也跟着被告一同非礼和性侵少女。

被告性起，在同谋的帮助下，在组屋楼下强奸了少女。同谋当时也想强奸少女，但他无法持续勃起，最后让少女为他口交。少女当时还有意识，但无力反抗。

被告和同谋之后在旁边的沟渠自慰，整个非礼到强奸的过程长达40分钟。

朋友从少女钱包里拿了一元买3个保险套，被告与同谋之后戴上强奸少女。

少女在玩真心话大冒险游戏时，一度与其中一名较好的朋友到一旁聊心事。

被告朋友就在这时问被告和同谋，是否有意与少女发生性关系。

被告和同谋当时以为朋友在开玩笑，但朋友从少女钱包里拿了一元，和同谋到附近的杂货店买了3个保险套。

同谋将一个保险套交给被告，自己留着另外两个。

少女在质问被告同谋时，当场掌掴对方，她原本没有在第一时间向巡逻警员救助，事后在警局才把真相说出。

被告和同谋在干案后先离开，由另一名朋友照顾少女。

少女向朋友透露被强奸的事后，朋友打电话叫被告同谋见面。少女见到对方后，掴了对方一巴掌。

有巡逻警员见到少女哭泣，上前查问。不过少女当时还在厘清来龙去脉，没向警察求助。

她后来报警，被带到警局后才把真相说出。

被告与同谋在案发当天被逮捕。

被告面对9项包括强奸和性侵的控状，他今早认罪后，以婆婆重病，随时会过世为由，要求将案件展期一个月。

法官批准被告申请，案展12月2日求情下判。

同谋则面对性侵和企图强奸的罪状，案件目前在审前会议阶段。