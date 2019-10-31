吕德耀受委为新任新加坡驻华大使

我国政府今天委任前交通部长吕德耀为第四任新加坡驻华大使。这是吕德耀继2017年至今年10月担任新加坡驻日本大使后，第二度出任驻外大使。

哈莉玛总统今天中午在面簿贴文透露，自己已将外交国书颁布给吕德耀，并写道：“我有信心吕德耀会把职责履行好。”她也上载了一张颁布国书后，她与吕德耀和他妻子的合照。

58岁的吕德耀2006年从政，从2009年至2012年先后担任新闻通讯及艺术部长和外交部第二部长，并从2011年至2015年担任交通部长，2015年兼任国防部第二部长。

他在2015年大选前以个人选择为由退出政坛，之后加入私人企业，受委为建筑商集永成集团的独立董事。2017年7月，他投身外交界，受委出任新加坡驻日本大使，并于今年10月交棒给前外交部东南亚及亚细安事务副常任秘书陈海泉，任满两年四个月。

吕德耀对中国事务并不陌生。在担任内阁部长期间，他曾从2009年到2015年担任新加坡——广东合作理事会新方联合主席。该理事会是新加坡与中国在八个省份和直辖市成立的经贸理事会之一。

这段期间，他从多方面推动新粤合作，包括推进双边合作项目——中新广州知识城的发展，并与先后担任中共广东省委书记的汪洋和胡春华打交道。汪洋如今是中共政治局常委、中国全国政协主席；胡春华如今则是中共政治局委员、中国国务院副总理。

吕德耀卸下政治职务后，仍对中国事务维持关注。例如，他曾在2016年4月参加在广州举办的慧眼中国商务论坛，就中新关系发表演讲，也发表了对中国转型期经济发展、中国外交政策和军事策略等课题的看法。

根据新加坡驻日大使馆面簿帖文，吕德耀担任新加坡驻日大使期间，推动新日双边关系加强，两国之间展开数次高级别访问，例如李显龙总理和多名内阁部长今年在G20峰会期间访日并参与相关活动、哈莉玛总统本月22日也刚应邀参加日皇德仁登基典礼。在经济合作方面，新日在这段期间也开拓了在第三方国家的基础设施发展合作，并扩大了两国之间的航空联通性。

吕德耀是军官出身，他年轻时获新加坡武装部队海外奖学金到英国剑桥大学深造，回国后在海军服务，1999年升任海军总长。他1993年也获美国塔夫茨大学的国际关系硕士学位，并曾在1996年参加美国罗德岛新港海军战争学院的参谋课程。

离开海军后，他2003年担任海事与港务管理局局长并兼任交通部副常任秘书（陆路），2005年转任建屋发展局局长。

现任新加坡驻华大使罗家良同步卸任，他将回返新加坡，转任公共服务体系其他职务。罗家良从2012年3月起担任驻华大使，至今七年半。

这段期间，他参与推动多项新中双边合作项目和机制，包括新中政府间第三个合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范项目、新加坡—上海全面合作理事会、新中法律与司法圆桌会议、新中在“一带一路”倡议下的合作、以及推动广州知识城升级为国家级项目等。（《联合早报》北京特派员林展霆报道）