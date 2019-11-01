南北地铁线坎贝拉站明天启用

（早报讯）每一条地铁线都是数十亿元的投资，因此政府在规划地铁线时采取保守且审慎的方针，要有据可依，也须估算客流量、每条线及每个站的资本和营运成本，以及乘客所能节省的车程时间等。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远星期五（1日）为南北线上的坎贝拉站主持启用仪式时说：“我们认真以待，因为我们肩负着减轻纳税人和乘客负担的重任。我们力求避免使用率低和不必要的高营运成本。我们当然不欢迎地铁站沦为白象。”

他说，这也就是为什么当局早年不兴建坎贝拉站，直到附近推出足够数量的住宅项目。

坎贝拉站是我国启用的第139个地铁站，也是继东西线的杜佛地铁站后，第二个在现有地铁线上增建的地铁站。

该站明天正式启用后，附近超过1万7000户家庭步行10分钟内就能到达地铁站，前往滨海湾只需30分钟。

它的其中一个出入口设在二楼的月台旁，方便居民使用行人桥，直接从地铁站对面组屋或邻里中心坎贝拉广场走过来搭车，不必绕到楼下进站。

坎贝拉站也是首个获得建设局新颁发的地铁站绿色建筑标志白金奖的地铁站。它设有多个环保特征，包括节能冷气和照明设施。许文远说，这将有助减低地铁站的运作成本，让地铁车资保持负担得起。

他也感谢居民过去几年在施工期间忍受噪音、灰尘和交通改道所带来的不便。