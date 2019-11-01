逾300海内外“白帽黑客”参与今年漏洞悬赏计划

（早报讯）305名海内外“白帽黑客”参与今年的漏洞悬赏计划，三周内合力找出20个网络安全漏洞，全职服役人员林志伟发现其中八个，因此获得“漏洞猎人”的头衔。

国防部共发出1万6000美元（约2万1740新元）的奖金，每个漏洞的奖金介于150美元至1万美元，款额高低取决于寻获漏洞的严重性。

国防部发文告说，于今年9月30日至10月21日间展开第二届漏洞悬赏计划（Bug Bounty Programme），测试国防部11个网络系统的韧性，今年计划侧重于个人资料的保护。134名本地“白帽黑客”参与今年的计划，其他171人来自国外。

文告引述国防网络署署长陈庆利准的话说，网络安全领域瞬息万变，网络袭击者会一再尝试侵入国防部各个网络系统。举行第二届漏洞悬赏计划是为了与业界合作，加强对网络袭击的防御能力。

264名“白帽黑客”参与去年的悬赏计划，他们当时找出35个网络安全漏洞，国防部则发出了1万4750美元（约1万9470新元）的奖金。

“漏洞猎人”林志伟三级上士（24岁）受访时说，“黑客”有时得花上十几个小时，才能测出网络里的安全漏洞，但高明的“黑客”仅凭小漏洞，就可破坏整个系统。

他提醒：“不要在不知名网站注册，也不要在每个网站使用同样的密码，这大概是防止个人资料被盗窃最保险的方法。”