组屋楼下昨禁骑 代步车已少出现

在组屋楼下或走廊骑个人代步工具若被抓，本月起将被罚款。记者今早走访组屋区发现，许多电梯口张贴禁用海报，没有多少代步车出现。

记者今天上午10时左右，走访大巴窑一带组屋区约一小时，只见到电动踏板车出现三次，其中一人在露天停车场的马路上骑至组屋楼下，便下车把车推到电梯口。

沈锦福（66岁，退休送货员）接受本报访问时说，他对市镇会在组屋区广泛禁用代步车感到不满。

“我们这些老人脚不好才骑车，现在连有盖走道和广场也不能骑，车很重，很难推。”

除了组屋楼下和走廊，公共走道、有盖活动场、电梯口、楼梯口、健身角落、游乐场和硬地球场也不能骑代步车。

沈锦福说，他只在周末骑车到巴刹买菜，时速最快20公里，自己尽量小心，但路上行人很多都低头看手机，差点撞到他都不知道。

“那些事故通常都是年轻人或送餐员开快车造成的，不是每个骑代步车的人都乱乱骑。”

根据人民行动党的15个市镇会的条例，从昨天起，组屋禁区骑代步车被抓，可被罚款高达5000元。

市镇会从9月起给予骑士两个月适应期，在那期间，违例者只会接获警告。行动党市镇理事会协调主席张俰宾博士说，截至上月底，市镇会向违例骑士发出了1000多封警告信。

Grab送餐员柯伟明（33岁）受访时说，他骑电板车送餐的三个月来，从没撞到人，也没有被其他代步车撞到。“当局可以罚款，但金额太高，罚100元或200元还可以接受。”

禁骑代步车的条例，覆盖组屋区内至少九种空间，除了组屋楼下和走廊，还包括健身角落和游乐场等。

市镇会的禁用海报显示的，骑士不得在组屋楼下、走廊、公共走道、有盖活动场、电梯口、楼梯口、健身角落、游乐场和硬地球场骑代步车。

这些空间属于建屋发展局的“公共设施”（common property）。根据建屋与发展法令的公共设施与开放空间条例，所谓公共设施还包括停车场、消闲设施和花园，但这些例子并没有出现在海报中。