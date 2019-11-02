多次未经申报 带巨款出入境 印度籍男子面控

旅居本地的33岁印度籍永久居民在八个月里，共48次没有申报却携带超过4800万元现款进出新加坡，星期五（11月2日）被控上法庭。

根据控状，被告穆克达尔（33岁，Mukthar Hussain Syed Abdulgafoor）来自印度，目前已是新加坡永久居民。

他昨天被控多达48项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（简称CDSA）的罪状。

控状显示，涉案日期是去年4月至12月。他在涉案期间，通常一天入境隔一天出境，有时更是同一天进出新加坡，出入境的地点包括新加坡樟宜机场和大士关卡。

不管是出境还是入境，他每次都随身携带巨款，少则10多万元，多则超过200万元。除了随身携带新元，也包括各国货币如美元、澳元、英镑、人民币和令吉等，估算48项控状，他所带进出的现款总额超过4800万元。

控状指他每次携带巨款出入新加坡时都没申报，所带金额也超过2万元的规定。

控状并未揭露他的身份，也没有交代他为何会携带巨款出入。

携带超过2万新元的现金出入境都必须向当局申报。未申报者可面临最高5万元的罚款，或者监禁最长三年，或两者兼施。

被告昨天被控后，获准以5万元保释外出，法官将案件展期至11月27日再度过堂。