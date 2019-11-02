虽传RCEP谈判未完成 李总理：磋商取得“显著进展”

全球经济展望黯淡，让亚细安与伙伴国深化合作变得愈加紧迫。

李显龙总理呼吁该组织持续对外开放贸易之际，也透露16个亚太国家部长在《区域全面经济伙伴关系协定》的磋商中取得“显著进展”，在外界频猜测谈判受挫之时先发出正面信号。

由中国牵头并汇集亚细安及印度、日本和韩国等主要对话伙伴的《区域全面经济伙伴关系协定》（简称RCEP），是此次亚细安峰会的重头戏。16个参与国领导人来临星期一（11月4日）将针对这项协议的谈判进展，发表联合声明。

进行长达八年的RCEP谈判进入最后的关键阶段。不过，据了解，各代表就最棘手的市场准入问题至今未达成具体共识，谈判相信无法在期限内取得突破。菲律宾贸工部长洛佩兹星期六（2日）告诉媒体，谈判要到明年2月才能完成，并以“还有一个大国拿不定主意”，暗示印度阻碍了磋商进度。

李总理在峰会召开前出席亚细安10国领导人全体会议时指出，亚细安应在当前全球经济增长放缓之时，拓展与外部伙伴的贸易联系，而其中一项重要但未完成的工作，就是完成RCEP的谈判。

他说：“我很高兴RCEP磋商进程取得显著进展，也期待能在星期一举行的第三届RCEP峰会上，和大家讨论如何完成谈判。”

RCEP涵盖全球近半数人口和三分之一的经济总量，一旦形成将是涵盖世界最多人口的贸易协定。