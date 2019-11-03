停车场拱门倒下 14人花半小时移开

（早报讯）停车场进口处的拱门轰然倒下，14人半抬半推，花了足足半小时才把拱门移到车道旁！

芳林大厦多层停车场面向福建街上段今早（11月3日）有状况，进出口处一道横跨车道的拱门，半夜不知何故突在一阵怦然巨响中倒下，堵住停车场的进出口。

事故发生在三更半夜，由于居民大多已经入眠，加上没什么车子进出，事故才没有惊动太多人，直到旁边熟食中心的摊贩陆续前来开档被挡在停车场外时，消息才不胫而走。

《联合晚报》今早接到消息，赶到现场时，黄色拱门还是原封不动倒在停车场进出口。

致电《联合晚报》的杨太太（53岁，服务业）说，她的老公今早开车到芳林大厦旁的熟食中心买早餐，结果车子远远就被堵，上前查看才发现拱门倒下拦住马路。杨太太得知后赶紧通知晚报。

据记者现场所见，倒下的黄色拱门原本竖立在停车场进出口，主要告知车主进入停车场的车子的高度限制，其高度大约是两米，宽度横跨进出口的双向车道，至少有八米宽。

停车场进出口被堵之后，对居民、摊贩和到访者都造成不便，很多车主不得其门而入，最后都得饶一个大圈子，从克罗士街上段进入停车场，非常不方便，赶时间的车主个个叫苦连天。

今早10时15分，一些居民和正在附近展开翻新工程的客工决定采取行动，14人于是联手在半抬半推的情况下，花了足足15分钟才把重甸甸的拱门移到一旁，让车子进出。