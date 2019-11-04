诺维娜工地意外 塔式起重机坍塌 一死一伤

（早报讯）诺维娜一处工地今早（11月4日）发生意外，一台塔式起重机坍塌，造成一名工人死亡、一名工人受伤送院。

民防部队表示，今早8时50分左右接到求助电话，事发地点是位于惹兰陈笃生（Jalan Tan Tock Seng）的一处工地。

一台塔式起重机（tower crane）的一部分坍塌，一名男子当场被民防部队医护人员宣布死亡；另一名工人则被送往陈笃生医院。

目击者吴小姐（33岁，顾问）告诉《海峡时报》，事发现场就在她住的公寓对面，当时现场传出巨响，她看到一名塔式起重机操作员被困在部分坍塌的起重机上面，20分钟后得以爬下起重机。

据悉，事故工地是2017年3月开工的一座17层、500床位规模的的康复中心（rehabilitation complex），是陈笃生医院的一部分，预计2022年竣工。

警方表示，死者28岁，为印度公民；伤者35岁，为孟加拉公民，腿部受轻伤。 事发后，工人的遗体（右下角）被白布遮住。（海峡时报）

上述两名工人均受雇于这项工程的二手承包商（subcontractor）BHCC建筑公司。

Crane World Asia向《海峡时报》证实，旗下一台塔式起重机坍塌，正在调查事件。施工项目的主承包商鹿岛（Kajima）则表示，正在调查事故原因，施工队伍正在协助工人们的家属，并向保险公司索赔。

警方正在调查这起事故。

人力部及工作场所安全与卫生理事会（WSHC）9月发布的数据显示，今年1月至6月间，共有17名工人死亡，其中6名工人是在建筑工地死亡。这比去年同期的18人减少1人，去年下半年则有23名工人死亡。