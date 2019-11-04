似回应美国“冷落” 亚细安领导缺席与美峰会

（早报讯）美国出席亚细安峰会的官员规格逐年下降，亚细安领导似乎也决定以缺席的方式回应美国的“冷落”。本届亚细安—美国峰会几乎所有亚细安国家领导都没有出席，峰会规格仿佛降级到“外长会议”层级。

亚细安10国中，除了东道主泰国、亚细安—美国关系协调国老挝，以及下届峰会主席国越南，其余国家都只派外长参加星期一（11月4日）上午召开的第7届亚细安—美国峰会。我国由外长维文医生代表出席，李显龙总理也缺席峰会。

美国本届亚细安峰会派历来最低级别的官员出席，总统特朗普自己不出席，也没派副总统彭斯或国务卿蓬佩奥代表，只任命国家安全顾问奥布莱恩作为特使，赴泰国曼谷出席峰会。

特朗普自上台至今，仅在2017年就任总统第一年时，出席过在菲律宾马尼拉举行的亚细安峰会，连续三年缺席让外界质疑美国是否有意在本区域维持影响力。

奥布莱恩在峰会开始前代特朗普念出一封信函。特朗普在信中指出，奥布莱恩完全有资格和权威，针对美国关注的广泛课题参与此次讨论，并重申“不论是在言语或行为上，美国与亚细安盟友与伙伴的关系都是如硬石般坚不可摧的”。

特朗普也指出，虽然此次缺席，他邀请所有亚细安国家领导明年初到美国参加一场“特别峰会”。