电动踏板车明天起禁止在所有人行道使用

（早报讯）从明天起，电动踏板车禁止在所有人行道使用，用户只能在脚踏车道和公园连道骑行。

尽管陆路交通管理局通过教育、执法行动、条例和改善基础设施等诸多方面鼓励用户以负责任的方式使用电动踏板车（简称电板车），不过涉及这些电动器材的事故及违例行为不断发生。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生今午在国会上答复多名议员针对电板车的使用的口头询问时指出，每个月平均有370名违例者，甚至还发生严重或致命事故。

当局针对近期涉及电板车的事故展开安全检讨工作后，决定从明天起禁止电板车在所有人行道使用。脚踏车和电动轮椅等助行车（Personal Mobility Aids）则允许在人行道、脚踏车道和公园连道继续使用。

为了让电板车用户有充足时间适应新禁令，陆交局将提供两个月的宽限期，从明天起至12月31日，只向在人行道违例骑行的用户发出警告。不过从明年1月1日起，违例者一旦罪成，可被罚款最多2000元或坐牢三个月，或两者兼施。

如果已注册用户提早销毁不符合UL2272防火标准的电动踏板车，可获得陆交局提供的每台车100元的奖励金。当局至今已收到超过9000份销毁不合规器材的申请。为了鼓励更多人销毁不合规器材，陆交局宣布将奖励金计划延长多一个月至今年底，也会在下个月设置更多回收处。

陆交局也会拒绝所有共享个人代步工具营业执照的申请，并且不会开放申请新执照，直到另行通知。