樟宜机场集团：星耀樟宜没抄袭卡塔尔机场设计

（早报讯）即将扩充的卡塔尔机场设计近似星耀樟宜，卡塔尔航空总裁指称星耀樟宜抄袭卡塔尔机场设计，樟宜机场集团否认此事。

卡塔尔航空总裁阿科巴尔（Akbar Al Baker）两周前在卡塔尔首都多哈宣布卡塔尔的哈马德国际机场即将扩充时，称机场设计被人抄袭。

当时，他意有所指对在场人士说：“你们看过设计图之后，会发现有人复制了我们的设计，这是早在六年前就有的设计。我不想指名道姓，但某个国家的个人拿了我们的设计。”

根据阿科巴尔所公布的设计图，扩充后的哈马德国际机场将设有室内花园和瀑布，这与星耀樟宜设计相似。

对此，樟宜机场集团和星耀樟宜（Jewel）设计者，以色列裔加拿大建筑大师摩西·萨夫迪（Moshe Safdie）都已作出回应。

樟宜机场集团总裁李绍贤答复《海峡时报》询问时说，集团在进行星耀樟宜项目时，早在2012年7月开始广纳世界各地人士的构思，最后在隔年5月，决定采纳萨夫迪建筑师事务所（Safdie Architects）的设计。

李绍贤说：“萨夫迪建筑师事务所已通知我们，公司没在卡塔尔工作过，萨夫迪先生也没到过卡塔尔。”

萨夫迪则说，公司早在几十年前就以花园的概念为设计中心。“我们很高兴星耀樟宜的独创设计可以得到国际社会认可，也促使许多人模仿。”