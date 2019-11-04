男子不满遭鸣笛 追三公里吐口水

（早报讯）鸣车笛，引纠纷。休旅车司机转弯时，车子切入旁边的车道，差点撞上汽车。青年鸣笛警惕，引起休旅车司机不满，故意在汽车前刹车，还尾随追他三公里，下车往对方挡风镜上吐口水。

这起公路纠纷，发生在前天（11月2日）下午1时30分左右，地点是在蔡厝港大道（Choa Chu Kang Way）和武吉巴督路之间，于工艺教育西区学院前的交界处。

被休旅车穷追三公里的洪麒凯（20岁，学生），在接受《联合晚报》记者访问时说，事发时，他驾驶父亲的本田轿车，行驶在蔡厝港大道第二条车道，准备转入武吉巴督路，右边则有一辆三菱休旅车也准备转弯。

他描述：“我们转弯时，他的车突然切入我的车道，还好我当时急忙刹车，才没有撞上他。之后我便鸣笛，好意提醒他小心驾驶。”

岂料，鸣笛的举动却引来休旅车司机的不满，他这时就直接切入洪麒凯的车辆所在的车道，并且刹车，表达不满。

洪麒凯说：“我不想和他发生冲突，于是就换另外一条车道，对方却穷追不舍，一直跟在我后头。”

两人一路上演追逐，在距离交界处大概三公里的地方，行驶在最右边车道的休旅车突然横跨入洪麒凯行驶的最左边车道，并且刹车逼迫他停车。

洪麒凯将行车记录器画面放上网后，引发热议，许多网友纷纷谴责休旅车的危险驾驶行径，留言呼吁当局介入调查。

对于休旅车司机的行径，洪麒凯也已经报警，警方在受询时证实接获报案。