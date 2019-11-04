公积金退休存款计划发放年限缩短 90岁就会领完

（早报讯）退休存款计划发放入息的年限将缩短。明年7月1日或之后满65岁的国人，或者一些现在已经领取退休入息的年长者，从退休户头领取入息的年龄将从95岁下调到90岁，这意味着一些人可领取的每月入息有望增加。

人力部长杨莉明今天（11月4日）在国会就辩论公积金（修正）法案提出二读时宣布已完成对公积金退休存款计划（Retirement Sum Scheme）的检讨，决定应公众反馈，将发放年限缩短，会员的存款到了最多90岁就会发放完毕，而不是现在的95岁。

开始领取退休存款的年龄视出生年份加上个人选择而定，受这次改变影响的主要有两种会员——一是在明年7月1日或之后年满65岁的会员，他们目前还没开始领取入息；二是现在已经在领取入息的会员，若他们的入息随着发放期缩短而增加，他们将从明年1月领取更高的入息，这批人大概有六万人。

不是所有已经开始领款会员的入息，会因为发放期缩短而获得更高入息，比如那些存款本来就不多、原本就会在90岁之前把钱领完的人。

人力部也说，退休存款计划的计算方式也会有所调整，今后推迟领取入息，或者是填补退休户头的会员，每月可领取的入息会增加。目前，由于计算方式的关系，一些会员填补户头后，多出的款项是用来拉长领款期。

人力部强调，这次的改变并不影响会员可领取入息的年龄。在1954年或之后出生的国人，可领取入息的年龄依然是65岁，会员可选择推迟领取存款。如果会员什么都不做，入息会在他们70岁时起自动开始发放。