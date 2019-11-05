撞警车痛失女友 骑士愧疚代养家

（早报讯）一起车祸让恩爱情侣阴阳两隔，23岁男子骑电单车载女友上班，岂料在武吉知马快速公路猛撞警车，女友伤重不治，两名警员也受伤。男子愧疚不已，毅然扛起养女友家人的担子。

这起事故发生于今年1月3日早上8时43分左右，在武吉知马快速公路靠近兀兰关卡的路段。

许国森（23岁）当时骑电单车载着女友林佩珊（23岁），从马国通过兀兰关卡来到我国，两人准备一起到武吉巴督一带上班。

当时他们行驶在兀兰中心路，进入武吉知马快速公路之前，遇到了大塞车，电单车在一个合流车道被一辆罗厘挡道。

许国森想要超越罗厘，因此选择往罗厘右边的斜线条纹（chevron marking）行驶，但是他没看到停在斜线条纹上的警车，结果一头撞上，两人被抛飞在路上。

女友被送往医院后，因为头部和胸口严重受伤，当天下午约3时16分不治身亡。许国森也受了伤，但他被送院后在医生的反对下拒绝接受治疗并要求出院，直到两天后才回到医院。

警车上的两名警员也受了轻伤，包括腰部有轻微疼痛，医生给了他们两天病假。

虽然失去了相识四年的挚爱，许国森依然须要面对法律的制裁。他昨天（11月4日）承认了一项疏忽行为导致他人死亡的罪名。

律师在庭上求情时说，事件对被告的打击非常大。他说，女友家中有四名年幼的弟妹，他在车祸发生后，为了减轻女友一家的经济负担，他虽然赚不多钱，但每个月都会给他们850到1500令吉（逾240至500新元）。

被告最终被判罚款7000元，吊销各级驾照四年半。