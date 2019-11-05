王瑞杰：工人党若要继续代表国人发言 就不能在AHTC一案上保持沉默

（早报讯）副总理兼财政部长王瑞杰今天（11月5日）提出国会动议，强调法庭判定刘程强和林瑞莲行为不诚实、有违受托责任，应该回避一切阿裕尼—后港市镇理事会相关的财政事务。

根据动议文本，内容包括重申议员应保持高标准诚信和责任感、强调刘林二人也清楚自己的行为在法律上是有问题的，并呼吁阿裕尼—后港市镇理事会要求两人回避一切与财务相关的事务。

以下是王瑞杰华语发言全文：

我今天提出这项动议是因为对民选议员来说，诚信是最重要的。高庭宣判林瑞莲议员和刘程强议员在处理阿裕尼—后港市镇会事务上行为“不诚实”、“不透明”，违反受托责任。无论他们接下来有没有上诉，他们都应该回避一切阿裕尼—后港市镇理事会相关的财政事务。

这场风波已历经八年，涉关几百万元公款。总审计署（AGO）的报告、毕马威（KPMG）和普华永道（PwC）提交的审计报告、由阿裕尼—后港市镇理事会自己委任的独立委员会发起的诉讼、以及高庭的听证， 都一一证明了两位议员犯下了过失。

在过去的八年，他们有不止一次的机会坦诚自己的过失。但是，他们没有那么做。反而，一错再错，不是含糊不清，误导大家，就是保持沉默，希望大家会随着时光淡忘过失。

工人党在2011年大选赢得阿裕尼集选区。他们希望委任一家他们信任的公司管理市镇会是可以理解。但是，林瑞莲议员和刘程强议员没有通过正确的程序操作。例如，他们应该公开招标，并评估所有投标的公司，把委任管理公司FM Solutions and Services（FMSS）的因素记录在市镇会的会议记录里。

他们没有通过公开招标就委任自己的亲信管理市镇会，还故意向其他的同僚隐瞒这个计划。在过程中，FMSS赚取了巨额盈利。但令人担心的是，他们被拆穿时，他们不愿意为自己的行为承担责任，反而混淆视听，处处为难审计师，误导法庭，误导国会，误导居民，甚至误导国人。

从高庭宣判至今已经将近四个星期，工人党仍然保持沉默。他们辜负了阿裕尼和后港的居民。他们没有向居民道歉。他们也没有要求林瑞莲议员和刘程强议员回避市镇会的财政事务。如果工人党仍然没有做出回应，无动于衷，我们只能总结，工人党认同这些不诚实和违反受托责任的行为。

我希望工人党会采取正确的行动，纠正财务上和管理体制上的疏失。虽然良药苦口，但我们也要对症下药，才能治标又治本。如果工人党要继续代表新加坡人发言，他们现在就不能保持沉默。

对国人来说，民选议员的诚信是最重要的。新加坡的管理体制以诚信和问责为基础。这是我们必须维护的。从政的人必须诚实、正直，才能取得民众的信任，为他们服务。即便有时情况对自己不利，也要勇于承认自己的错误，并纠正错误。在一些国家，政治人物缺乏诚信，已经是一种常态。政治人物不可信，就很难和民众建立起互信关系，民众无法信任他，就不相信他能够把民众的利益摆在自己的利益之前，为民众做出最好的决定。

自独立以来，因为政治领袖和公共服务领袖一直把诚信视为核心价值观和治国的核心原则，新加坡才能不断地发展和进步。这对新加坡的未来也同样至关重要。无论你是执政党议员、反对党议员、非选区议员或官委议员，都应该认同诚信是我们核心的价值观.

我们有责任确保第四代领导人维护一个廉洁的体系，有正确的治国理念，继续维持人民行动党自建国以来的高标准。如果一位行动党的议员犯错，总理绝对不会坐视不理。

林瑞莲议员身为律师，却明知故犯。刘程强议员是资深政坛人物。他妥当管理后港市镇会超过20年。我一直都很尊敬他。所以，当我看到高庭对刘程强议员的裁决时，我感到非常失望。

最后，让我重申诚信和品德对议员和公务员非常重要。我们应该以身作则，坚守诚信、诚实和清廉的核心价值。

我希望阿裕尼—后港市镇会能够向居民负责。我也要求林瑞莲议员和刘程强议员回避一切市镇会相关的财政事务。