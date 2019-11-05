国会通过“诚信动议” 吁刘林二人回避AHTC相关财政事务

（早报讯）经过约四小时半的激辩后，国会今晚（11月5日）通过副总理兼财政部长王瑞杰提出的“诚信动议”，呼吁工人党议员刘程强和林瑞莲回避阿裕尼—后港市镇理事会相关的财政事务。

共有13名部长和议员参与了这场辩论。其中，工人党议员立场一致，以该党已打算对高庭裁决提出上诉，要求议员拒绝“诚信动议”。工人党秘书长毕丹星也指出，王瑞杰此时提出动议，显得急不可待（hurried），且为时过早（premature），质疑人民行动党的动机。

但王瑞杰等行动党议员却强调，只要最高法院上诉庭尚未推翻高庭判决，则讨论判决不构成藐视法庭。王瑞杰也说，他们并不是要求刘林二人卸下议员职务，或回避市镇会一切事务，而只是提出最起码的要求，即考虑到高庭判词中对刘林二人所做的严重指责，呼吁工人党让他们暂时回避市镇会的财政事务。

他也多次指出，这关乎议员的诚信问题。既然高庭判定刘林二人违反了身为市镇会理事的受托责任（fiduciary duty），那工人党若不打破沉默，只能说明该党认同这些不诚实的行为。

毕丹星最终要求记名表决。共有52名行动党议员和官委议员投下赞成票，九名工人党议员和非选区议员则维持立场，投下反对票。两名官委议员，即王丽婷和特斯拉博士，投下弃权票。