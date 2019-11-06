犯藐视法庭罪 陈两裕要求不失参选资格被驳回

（早报讯）新加坡民主党副主席陈两裕称自己所犯下的藐视法庭罪，只算是“类似”刑事罪，为此要求高庭表明该罪行不影响他参加全国选举的资格，但这项申请今早（11月6日）被高庭驳回。

《联合晚报》早前报道，陈两裕与社运人士范国瀚因发表藐视法庭的面簿贴文，今年4月双双被判罚款5000元。

陈两裕在接受判刑时吁法官不要判他罚款超过2000元，因为这将导致他失去下一届大选的参选资格。法官当时回应：“若一个人有政治抱负，那他就更应该避免做出触法行为。”

根据我国宪法，凡在新加坡或马来西亚法庭被定罪，和被罚款至少2000元或坐牢至少一年的人，都将失去竞选国会议员的资格。

上个月，陈两裕向高庭提出申请，要求法院表明他仍有资格竞选国会议员，理由他所犯下的藐视法庭罪属于“类似”刑事罪（quasi- criminal），为此不算犯下刑事罪。

陈两裕也提出，根据1988年的报章报道，反对党人士祖菲里（Jufrie Mahmood）有藐视法庭的案底，选举官当时仍接受祖菲里的竞选提名。陈两裕吁高庭以此为判例来批准他的申请。

不过，高庭法官艾迪阿都拉（Aedit Abdullah）今早驳回陈两裕的申请。法官在书面裁决中指出，宪法中对“罪行”的定义很广，包括藐视法庭罪等类似刑事罪。

至于陈两裕所提出的1988年例子，法官说，除了报章报道以外，没有任何其他官方记录来阐明选举官的决定。而且，事隔31年，法院的裁决不应受限于选举官当时对宪法的理解。