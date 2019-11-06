德士撞翻轿车 路人救出两人

罗敏申路发生一起交通事故，一辆银色轿车被德士撞上后，遭后者一路推了5米远，最后撞上路堤翻覆。翻覆轿车的司机与乘客在路人的帮助下爬出车外，德士司机则被送院治疗。

案发现场事后留下清晰可见的轮胎痕，与电影情节里汽车追逐撞击后的场景相似。

这起意外发生于今早10点零5分，地点在罗敏申路上的安盛大厦（AXA Tower）旁。银色轿车乘客陈文德（42岁）告诉记者，他本身的职业是司机，今天没上班，当时搭朋友的顺风车要去上课。轿车行驶到罗敏申路时，蓝色康福德高德士突然撞过来，将他们一路推了5米距离。

银色轿车被推了一段距离后再撞堤边，车子因此顺势侧翻。陈文德坐在副驾驶座，因此在上方，而在下方的则是驾驶座上的司机。陈文德说：“当时我被安全带卡住，没办法自己爬出来，后来路人上前帮助，我们两个才脱困。”

他也说，虽然车子翻覆，但两人身上都没受伤。反而是德士司机的手上有伤，事后送院治疗。

记者抵达现场时，两辆车子一前一后停在路边，等待拖车前来处理。轿车司机则仍在路边协助警方调查。被轿车撞上的大楼有数片瓦片掉落，德士驾驶座的玻璃几乎全碎，车门也凹陷，轿车车身也毁坏不堪。路上还留下德士刹车时的轮胎印。

目前仍不清楚德士为何会失控撞上轿车。警方受询时证实今早接获报案，一名62岁德士司机被送往中央医院时仍神志清醒。出事原因仍在调查中。