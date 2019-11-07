涉代客召车行骗 两名17岁少年被捕

（早报讯）两名17岁少年涉嫌使用余额不足的银行卡替他人召车，欺骗德士和私召车公司，遭警方逮捕。涉案总金额超过2100元。

警方今晚（11月7日）发文告说，他们在10月29日接到通报，一家德士公司在一些用户订车后，无法收到付款。经过调查，商业事务局锁定了一名涉案少年，在昨天将他逮捕，并起获一台手机和四张银行卡。初步调查显示，这名17岁少年相信是使用数张余额不足的转账卡来设立好几个账号，向德士公司叫车。

警方昨天也接到另外一起报案，指一名17岁少年欺骗一家私召车公司。经过调查，商业事务局今天将这名涉案少年逮捕。一台手机和两张银行卡被没收作为证物。初步调查显示，该少年相信使用不同的用户账号，利用余额不足的预付卡来预定车程。

涉案的两名少年，相信是作为“中间人”替其他乘客预定车程，再向这些乘客收取低于市场价的费用，并要求乘客通过银行转账方式付钱。第一起和第二起案件涉及的款项，分别为1000多元和1100多元。因两名少年叫车时使用的是余额不足的银行卡，德士和私召车公司事后就无法收到付款。

两起案件的调查在进行中。在滥用电脑法令下，盗取他人电脑资料罪名一旦成立，可被判罚款不超过5000元，或坐牢长达两年，或两者兼施。