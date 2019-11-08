沙特建议成立联委会加强新沙双边合作

（早报讯）我国和沙特阿拉伯有意加强双边合作，实现经济的多元化。沙特国王萨勒曼向到访的我国哈莉玛总统建议，成立联合委员会，推动双方更深层次的合作。

出访中东的哈莉玛总统，在沙特西部城市吉达（Jeddah）接受随团新加坡记者访问时，透露以上消息。她说：“我觉得这是一个好主意，可以进一步探讨。”

哈莉玛总统指出，沙特推出2030年经济愿景，着重发展教育、卫生、基础设施建设、休闲以及旅游业，为石油经济时代结束后的沙特做好准备。

她说：“这些领域的发展，给新沙双方的私营企业带来了契机。”

哈莉玛总统11月3日至4日到科威特进行国事访问，随后前往沙特。这是她首次访问中东。

哈莉玛总统也指出，沙特视我国为楷模，认为新加坡虽小但是国家的发展取得了很大的成功。她因此将沙特国王授予的最高市民荣誉阿都拉兹国王勋章，解读为沙特对我国的尊重和敬意。

“这肯定了我们的价值观、追求进步做出的努力，以及为人民谋求福利的能力。”

哈莉玛总统也透露，她已经向萨勒曼国王提出，检讨我国每年的朝圣名额。

她说：“我们有很多朝圣者有意前往，但是受限于名额。我向萨勒曼国王以及沙特政府提出检讨新加坡每年的朝圣名额。”

目前，我国只被分配到900个朝圣名额，这还是去年刚刚调整过的。2017年这个名额还只有800个。

哈莉玛也透露，较早前宣布为从国外研修归来的宗教老师开设的“当代社会中的回教”研究生证书课程，将从明年4月开始。

“这能帮助他们将所学到的内容，放到新加坡的社会背景中考量。”

哈莉玛总统将于沙特时间星期五（11月8日）傍晚从麦加启程回国。