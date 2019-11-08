涉欠球员教练等逾35万薪水 新超联勇士队被控107项罪名

（早报讯）本地足球俱乐部勇士队涉及拖欠30名球员、教练和行政人员超过35万元薪水，昨被控107项罪名。

获得新加坡足球联赛九次冠军的勇士队（Warriors FC）早前卷入拖欠薪资风波，足球俱乐部总经理兼名誉秘书傅宝泉遭新加坡足球总会撤销职务。

《新明日报》日前报道，足总在3月发现俱乐部从今年1月开始，无法支付球员和职员的公积金，介入调查，揭露俱乐部账目管理和财务报告有疏忽，撤销总经理一职。

昨日，勇士队因抵触107项雇佣法令被控上庭，控状指球队在今年7月至9月拖欠35名职员共35万8070元的薪资，其中两名职员更是长达四个月没有领薪。

这些职员包括球队的职员、教练和行政人员，而根据控状，俱乐部拖欠的薪资最少数额为3000元。

在2018年赛季加入勇士队的法国球员贝厄（Jonathan Behe）则是被拖欠1万元薪资。这起案件将在下个月5日过堂。

根据雇佣法令，一旦罪成，被告将面对罚款最多1万5000元或监禁6个月，抑或两者兼施。重犯者或面对多出一倍的刑罚。

人力部受询时表示，他们已在5月暂停勇士队足球俱乐部申请工作准证的权利。

同时，他们也对俱乐部或抵触雇佣法令一事展开调查，而调查结果显示俱乐部没有遵从雇佣法令的指示，所以会把俱乐部控上庭。