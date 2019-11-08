向女友索“性”不成 竟性侵女友女儿 离婚汉判监12年打15鞭

（早报讯）35岁离婚汉向同居女友索“性”不成，竟转向女友的13岁女儿下手，恐吓要对少女泼镪水，阻止她上学，然后不顾少女的央求性侵她。

犯案男子今早在高庭承认三项罪行，包括用手指性侵14岁以下的少女、严重非礼及吸毒控状各一项，被判坐牢12年和鞭打15下。

性侵案发生于2017年3月28日上午，在三巴旺一带某组屋单位内。案发时，受害人是一名13岁少女，就读于特别需求学校。法庭谕令媒体不准报道任何可泄露受害人身份的资料。

根据案情，被告是一名离婚汉，带着儿子与39岁女友及后者的家人同住，受害人是被告女友的女儿。

案发前的晚上，被告在家吸毒后，两度要求与女友做爱，但被后者拒绝，导致被告无法满足欲望。案发早上，女友出门上班，留下被告、儿子与受害人在家。

被告吸毒后，决定到卧房修理脚踏车，受害人正在准备上学。当她拿起书包要离开时，被告把房门锁上。他走向受害人，拿着点燃的打火机恐吓她，不准把接下来发生的事情告诉任何人，否则就用镪水泼她。

受害人吓得哭倒在地上，被告开始脱除她的校服，非礼她的胸部。受害人央求被告住手，被告却得寸进尺，脱掉受害人的短裤，用手指性侵她。过了一会儿，被告终于收手，受害人穿上校服上学去。

案发隔天，少女在母亲出门上班前崩溃大哭，母亲觉得事有蹊跷，拿假陪伴女儿。女儿终向母亲揭发被告的恶行。

案情显示，案发后的晚上，受害人问母亲可否在隔天与她同一时间出门，母亲当时感到意外和奇怪，因为她通常得一大清早出门，而女儿是直至下午时分才须上学。

隔天早上，受害人在母亲上班之前就起身，当母亲准备出门时，她开始崩溃大哭。母亲觉得事有蹊跷，决定拿假一天陪伴女儿。

一天后，受害人终把被告的恶行告诉母亲，后者马上对被告兴师问罪，但被告却谎称什么都没做过。母亲不相信被告，决定带女儿上警局报案。

控方今早进行判刑陈词中指出，被告以恐吓的手段，剥削一名极为脆弱的受害人，并且滥用后者对他的信任，法庭必须给予他严惩以起阻遏作用。