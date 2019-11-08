六所特需学校将降低公民学生的学费 另有三所新特需学校

（早报讯）随着政府对特需学校的拨款在过去几年有所增加，其中六所特需学校将从明年起降低公民学生的学费，减幅至少25％。

这六所学校分别是忆恩学校（Eden School）、恩园学校（Grace Orchard School）、新光学校（Pathlight School）、彩虹中心义顺公园学校、彩虹中心玛格烈通道学校以及圣安德烈自闭症学校，这几所学校因有针对自闭症障碍（Autism Spectrum Disorders，简称ASD）学生的项目，学费较高，每月学费目前介于200元至350元。

此外，为满足中度至重度自闭症孩童对学额增加的需求，教育部也将与社会服务组织协作，设立三所新学校，当中包括慈光学校将兴建的另一所校舍。

慈光学校位于东部的新校预计2024年完工，慈光学校录取有中度至重度自闭症与智力障碍的学生，年龄介于7岁至18岁。从后年起，慈光学校将为新校录取新生，每届新生有25个学额，到了稳定阶段，全校将有300名学生。在新校竣工前，这些学生会先在慈光学校目前位于四美的校舍上课。

另两所新校则针对中度自闭症学生，为有能力的学生提供全国中小学课程。教育部将与自闭症资源中心合作设立其中一所学校。由自闭症资源中心经营的新光学校目前是唯一一所为自闭症学生提供全国课程的学校，学生可参加全国考试。至于另一所学校，教育部将邀请符合条件的社会服务机构提呈建议书，选出适合的机构。细节较迟公布。

总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮今天出席一场由特需学生和主流学生共同呈献的包容文化表演时宣布这些计划，计划旨在为特需孩童提供更完善的支援，让他们也能接受可负担的教育。

相较于五年前，政府给予特需学校的拨款增加四成。英兰妮指出，特需学校因此能有更稳定的资金，能检讨学费。政府会继续投入资源支持特需学校。

与此同时，教育部也致力于打造更包容的学习环境。一些主流学校为有特殊学习需要学生推行的的“好友圈”支援计划（Circle of Friends）和“心无所惧”互助计划（Facing Your Fears），接下来几年将扩大到所有学校。这两项计划旨在帮助有情绪管理、社交问题等的学生克服障碍。

目前，本地有约3万2000名学生有特殊学习需要。其中八成学生的学习障碍情较轻微，在主流学校就读。