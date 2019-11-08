首个全国统计：露宿街头者有千人

（早报讯）本地首次对街头流浪者人数展开全国统计，计算出全岛大约有1000名街头露宿者。最新报告也勾勒出街头流浪者的基本轮廓：他们大多数是男性，约一半年龄在50岁或以上，也约一半是华人。

这项规模横跨全岛25个地区的调查揭露，在本地，无家可归者因为面对就业问题，一般无法很快跳出得流落街头的循环。配合调查接受访问的88人中，约31%露宿街头已有六年之久，或者更长。

近500名来自不同非政府组织的义工花了三个月的时间，在午夜之后走遍全岛1万2000座组屋，以及公共与商业空间，记录有多少无家可归者在外头过夜。这项调查由新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授黄国和领导。

黄国和指出，尽管近几年无家可归的人受到越来越多的社会关注，但我们从来不知道这个群体有多大。本地上一次对街头流浪者进行统计是在2017年，但当时调查规模小，只在30个地方计算到180人；社会及家庭发展部也只统计它每年介入调查的个案。

黄国和说：“通过系统性和透明的方式计算无家可归的人数，能让我们更好地引导政策和做服务规划。”

调查发现：

■全岛各处都有街头流浪者的踪迹，但较多聚集在市区或租赁组屋比例较高的成熟组屋区，如勿洛和加冷都计算到超过50名街头露宿者

■相对来说，新镇如盛港和榜鹅计算到的街头露宿者少于10人

■街头露宿者约87%是男性