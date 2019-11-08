肃毒局四天全岛扫毒 94人涉毒落网

（早报讯）中央肃毒局展开四天全岛肃毒行动，94人因涉毒被捕，当局起获多种毒品。

肃毒局今天下午（11月8日）发文告说，当局人员从本月4日至8日早上，在宏茂桥、武吉巴督、武吉班让、裕廊、巴西立、信佳（Senja）、中峇鲁、兀兰、义顺等地，在警方的配合下展开执法行动，共起获314克冰毒、81克大麻、18克海洛因、384克克他命（Ketamine）、498颗爱他死药片、652颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸以及40克新化合致幻药。

在11月4日的一次执法行动中，当局人员在裕廊西91街逮捕一名47岁的新加坡籍女毒贩，起获两小包的冰毒。该女子被捕时，身边还有三名儿童，其中一名是她帮忙照顾的一岁女童，随后被送回给孩子的生母。另外一名6岁男童和5岁女童则是该女嫌犯的亲孙儿，当局尝试与孩子们的生母取得联系，但未果。两名儿童随后被送往社会及家庭发展部的儿童保护服务处。

当局人员在11月6日晚的一次执法行动中，在惹兰仑甘发现两名新加坡籍男毒贩。其中一名38岁男子随后上了一辆黑色车子，不久后拿着一个蓝色的塑胶袋下车，与39岁男子会合。当这两名男子在后港31街附近上另一辆车后，肃毒局人员逮捕他们，并在车内的蓝色塑胶袋起获119克冰毒。

另外一组肃毒局人员则尾随黑色车辆，顺藤摸瓜在巴西立1通道和罗央道交界处，逮捕另外两名年龄分别为27岁和29岁的新加坡籍男子。当局人员随后在搜车时，起获5克冰毒，10爱他死药片以及现金7585元。

警方也对这四名嫌犯的住处展开进一步搜查，从27岁男嫌犯住所起获81克大麻、135克冰毒、381克克他命、318颗爱他死药片和549颗埃利敏5号药丸。另外，警方也从38岁男嫌犯住所起获3克克他命、5克冰毒、101颗埃利敏5号药丸和160颗爱他死药片。

调查仍在进行中。