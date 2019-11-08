700万元津贴助电板车送餐员改用其他代步工具

（早报讯）电动踏板车禁用人行道的限制，严重影响了送餐员的生计，政府与三家送餐业者携手设立总值700万元的津贴，协助送餐员把电板车折旧换新，改用其他代步工具包括脚踏车、电动脚踏车和助行车。

交通部今天傍晚宣布，与其他政府机构包括全国职工总会、人力部、社会及家庭发展部、以及送餐公司合作，为受电板车人行道禁令影响的送餐员提供过渡性援助配套。

这包括与三家送餐公司联合设立700万元的电板车折旧换新（trade-in）津贴，协助送餐员改用其他代步工具。政府和私人企业将各承担一半的费用。

有意折旧换新，把电板车换成受陆交局核准的器材的送餐员，每人可获得一笔津贴，改用电动脚踏车可获最高1000元津贴，改用脚踏车则可获600元。行动不便的送餐员若符合条件改用助行车，也可获最高1000元津贴。

这项津贴计划将开放到今年12月31日。

至于有意转行的送餐员，职总的就业与职能培训中心（e2i）和劳动力发展局已同三家送餐公司合作，协助他们找工作。

面对经济问题的送餐员，也可向社会及家庭发展部寻求援助，当局将通过社区关怀计划提供短期财务援助。

交通部文告说，电板车禁用人行道的决定受到大多数国人的欢迎，但有关禁令冲击了靠电板车代步的送餐员的生计，当局一直在与送餐公司合作减轻对送餐员的影响。

当局也说，绝大部分送餐员使用电单车和脚踏车，使用电板车的送餐员共有约7000人，占了约30%。