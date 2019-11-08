欧盟-新加坡自贸协定11月21日生效

（早报讯）新加坡与欧盟签署的欧盟-新加坡自由贸易协定（EUSFTA），已获得欧盟理事会批准，将于本月21日生效。

从这天起，新加坡货品进口到欧盟国家，有84%货品的关税将取消，当中包括亚洲食品、电子制药，化工和加工农产品等。

在协定生效的三至五年内，所有进口到欧盟市场的新加坡货品将完全免关税。

主管我国贸易关系的通讯及新闻部长易华仁和候任欧盟委员会贸易专员霍根（Phil Hogan）今晚在欧新自贸协定晚宴上，宣布上述消息。

易华仁形容这是一项“分水岭”的自贸协定。他说：“欧新自贸协定生效，标志着欧盟与新加坡关系将迈入另一个新篇章。这协定将为新加坡和欧盟推进经济伙伴关系，打下稳固基础。”

他指出，不少新加坡公司希望在欧盟拓展业务，协定生效后，两个地区将进一步加强贸易和投资合作。协定除了提供更多的市场准入机会，减少非关税壁垒外，还包含贸易和可持续发展的严格规则，包括保护劳工权利和环境等。其中，根据该协定，欧盟和新加坡将减除绿色科技方面的贸易和投资壁垒，并促进绿色公共招标，为环境服务领域创造更多新机会。

易华仁说：“这些前瞻性规则肯定了贸易越来越需要出更积极贡献，以应对气候变化，借此重申我们对《巴黎协定》的承诺。”

霍根则说：“该协定将增进欧盟和新加坡的双边关系，加强欧盟致力在亚细安发展的承诺，并表明对基于规则的国际秩序的支持。”

拥有28个成员国的欧盟，是全球最大的单一市场，有超过5亿消费者。

目前，欧盟是新加坡第三大贸易伙伴，双边贸易在2018年达约1140亿元，其中，新加坡出口到欧盟的商品总额490亿元，欧盟进口到新加坡的商品总额约650亿元。本地现有超过1万家欧盟公司。

在协定生效后，新加坡和欧盟的公司，尤其是本地中小企业，可望受惠于大幅削减的关税和非关税壁垒，特别是电子、汽车零件生产、以及制药和医疗器械等领域。

协定也提供更宽松而灵活的原产地规则（Rule of origin）。换句话说，只要是在新加坡主要生产或加工的产品，进口欧盟时都能免关税。

新加坡与欧盟是在约2009年开始自贸协定谈判，经过长达10年才达成结果。这也是欧盟和亚细安国家达成的首份自贸协定。