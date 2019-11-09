为三条新地铁做准备 政府投资1亿壮大地铁员工

（早报讯）政府推出1亿元的地铁人力发展配套，在下来五年扩大地铁劳动队伍及提升员工技能，以应对未来地铁网络的需求。

我国将在未来约十年内增建三条新地铁线，即汤申—东海岸线、裕廊区域线和跨岛线，地铁网络到了2030年，将延长约130公里到360公里。

为这三条新地铁线做好准备，基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早在公共交通工友感谢日致辞时，宣布这项由政府连同公交业者及全国交通工友联合会制定的地铁人力发展配套（Rail Manpower Development Package）。

新配套将配合地铁职员现有的培训课程，并涵盖三个部分，其中包括提供人力发展的奖励金，鼓励业者扩大及加快在未来科技和技能方面的培训，共有约3000名地铁员工将从中受惠。

另外，陆路交通管理局和业者也将共同资助一项新的地铁行业（SGRail Industry）奖学金及在职资助计划，吸引及培养更多人才成为行业领袖。

新设的奖学金将开放给有兴趣加入地铁行业的工艺教育学院和高等教育学府学生申请；具有良好记录的员工，也能获得资助到高等教育学府进修工程专业，两项计划预计能让约400名学生和员工受惠。

新配套也涵盖共同投资培训设备，如模拟器或虚拟实境器材，让员工能在安全和受控制的环境中完成培训。

许文远向在场的员工保证，尽管员工的工作内容会越来越复杂，并且得应付新兴科技如数码信号系统和虚拟实境等，政府会为确保他们为行业数码化做好准备。

陆交局也在上个月推出为巴士车长制定的培训计划，让约100名车长在下来几年受训为无人驾驶巴士的安全操作员。