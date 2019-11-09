涉停车费风波高管被指持假学历 当局：没发现伪造证据

（早报讯）10元停车费公寓风波延烧，涉事高管遭起底，甚至指他伪造学历，人力部和移民关卡局展开调查后，并没发现伪造学历的证据。

《新明日报》日前报道，黄埔一带Eight Riversuites公寓的居民拉美斯（44岁）上个月25日晚上，因友人被要求支付10元停车费不满，辱骂保安人员，事件闹得满城风雨。

来自印度的拉美斯事后遭起底，有网民搜出他的学历，称他在赫尔大学就读高级工商管理硕士课程（Executive MBA），结果被质疑造假。

据《海峡时报》的调查，赫尔大学证实拉美斯在2011年11月毕业。

另外，人力部与移民关卡局回复《海峡时报》指出，他们对拉美斯的学历展开调查，未发现伪造学历的证据。

人力部指大部分的雇主在聘请外籍人士严厉把关，确认他们的学历属实，而人力部将与分发文凭的校方及第三方检验机构核对文凭的真实性。

移民与关卡局则指出，申请新加坡公民权需要经过多层检验，包括面试、出示证件正本以及向外国有关当局确认。发言人说，他们严厉看待申请者提供伪造文件或是有意隐瞒，若被发现永久居民权和公民权将被撤销，家人也或被牵连。

人力部表示，自2015年至今年9月，共有3700名外籍人士因伪造学历，被永久性禁止在本地工作。其中有83人因提交伪造文凭被控，并被判刑。

移民与关卡局也透露过去三年，每年平均有12人，在申请永久居民权提供假资料被判刑，占总申请者的不到0.01%，而有关当局继雇主之后，进一步审核文件，确保资料属实。