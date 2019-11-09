走廊杂物被纵火 8居民受困屋内

（早报讯）现实版“狼来了”！一群顽童在茂德路组屋玩闹，连喊多声“火烧”没人理之后，隔壁座组屋楼梯口杂物不久后真的起火狂烧。四楼三个单位的八名住户被困屋内，楼下传来三声爆炸声。

其中一个单位的妇女担心四岁幼女哮喘发作，吓得站在窗口大声呼救，约20分钟后由消防员护送下楼。

火患于昨晚6点45分左右，发生在茂德路第1座组屋二楼店屋外。

楼梯口一辆堆满杂物的手推车失火，火舌窜上三楼外墙，浓烟更蔓延到楼上好几层楼。最先报警的是对面酒吧的经理梁女士（21岁），她说大约6点45分左右客人通知对面楼着火，民防人员三分钟后便赶到，并快速将火势扑灭。

“楼下聚集了好多居民，好像因为楼上还有小孩，所以有人出来以后又冲回去救人。”

发生火患的楼梯口正上方四楼住户告诉记者，事发时楼梯口的浓烟阻挡，三户人家迟迟未能逃生，包括一对夫妻和他们的三个孩子。

女屋主苏丽亚蒂（38岁，家庭主妇）说，他们6点半左右就已经闻到烟味，但大家都以为是有人在烧香，就不以为意。大约6点55分，楼下传来惊叫声，烟味也越来越浓，至少有三声爆炸声，他们才赫然发现着火。

“我们本想从楼梯口逃生，但楼梯口的浓烟真的太吓人了！因为看不清究竟哪里着火，我们又抱着孩子，只好赶紧退回屋内。楼下的人都在叫我们下楼，但我们下不去呀。”

对面一名60多岁华族老翁，以及隔壁的年轻妈妈和年仅一岁半的孩子，失火时都逃生无门，全跑进苏丽亚蒂的家躲避。

大约15分钟之后，火势被控制，民防人员上楼，用湿毛巾包着孩子，带领大家逃出火场。

苏丽亚蒂告诉记者，听说失火之前，隔壁座组屋曾有人大喊着火，但后来不知何故，着火的却是他们这座组屋。

警方受询时表示，确认这是一起恶作剧纵火案件，调查正在进行中。民防部队受询时说，当局用一支水柱将火势扑灭，组屋约200人被疏散。共有四人接受现场医护人员检查，但无人送院。

200多人被疏散，楼上住着许多小孩，以及行动不便的老人。

住在10楼的80多岁陈女士告诉记者，自己行动不便，平时必须拄着拐杖，因此着火的时候吓了一跳，但在附近居民的协助下逃离现场。

“当然有被吓到！我走路不方便的，不过后来有朋友来看我，现在没事了。”

据记者观察，组屋内多家住户都有小孩，也有需坐轮椅的老人。