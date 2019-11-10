巴士撞分界堤 18人惊慌下车

（早报讯）疑似发生故障导致刹车不果，一辆巴士在交通灯前失控撞上分界堤，把栏杆也撞飞，吓坏车上近18名乘客，众人包括一名坐轮椅的阿嫲惊慌下车，所幸无人受伤。

这起车祸发生在今天（11月10日）早上7时31分，地点在巴西立第1通道第738座组屋前的路段。

车祸涉及一辆前进（Go-Ahead）3号路线的巴士，记者今早走访现场时，见路中央分界堤的部分栏杆被撞飞，地面到处是黑色油渍，拖车公司员工正尝试将巴士拖走，大家都在忙着善后，而巴士车长则站在一旁协助交警调查。

不愿具名的巴士车长受访时说，事发时他行驶在右边车道，正要刹车时发现刹车失灵，他急忙右转结果撞上分界堤，巴士才停下。

他告诉记者，巴士上当时载有约18名乘客，他们事后都安全下车。

根据网民在面簿上载的现场照片，可见一名70多岁坐轮椅的阿嫲，在巴士车长和另一名相信是乘客的男子搀扶下离开巴士。

居民刘先生（51岁，修草人员）则说，事后看到几名警员和民防部队到场支援，路人纷纷停下脚步议论纷纷。

据记者观察，由于巴士搁在路中央，导致警方须关闭一条车道以进行调查工作，令现场的交通情况一度受影响，车辆都须缓慢行驶。

警方受询时证实上述车祸，无人在这起事件中受伤，调查仍在进行中。