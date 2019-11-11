骑电板车撞死妇女 20岁骑士被控

（早报讯）违例使用未经注册的超重电动踏板车，还在组屋楼下的脚踏车道上鲁莽行驶，撞死一名骑脚踏车经过的妇女，20岁骑士今早（11月11日）被控行为鲁莽导致他人死亡等三项罪状。

事故于9月21日晚上约10时23分发生，地点是靠近勿洛北3街第539座组屋前的脚踏车道上，死者王美英（65岁，包装员）当时骑着脚踏车回家，路过事发地点时，不幸遭被告洪启文（20岁，Hung Kee Boon）的电动踏板车撞至重伤昏迷入院，她在医院挣扎五天后不治。

洪启文是马来西亚人，目前已是新加坡永久居民，他今早在国家法院被控三项罪状，包括鲁莽行为导致他人死亡和两项抵触活跃通勤法令（Active Mobility Act）的罪状。

根据控状，他被指于案发时，以约26公里至28公里的时速骑行电动踏板车，结果撞上王美英导致她不治身亡，犯下行为鲁莽导致他人死亡的罪状。

另外两项罪状则指他在案发时，使用了一辆未经注册的个人代步工具，以及所使用的电动踏板车重量达44.2公斤，手把长725毫米，触犯活跃通勤法令。

根据活跃通勤法令，个人代步工具与电动脚踏车的重量都不可超过20公斤，宽度不超过70公分，最高时速不超过25公里。

他今早被控，当庭表示愿意认罪，但希望可申请法律援助，目前获准以1万5000元保释外出。另外，由于他年龄未满21岁，在保释期间，也必须遵守晚上10时间至清晨6时之间不可外出的宵禁令。案展11月25日再度过堂。（人名译音）