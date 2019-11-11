虐佣女雇主获减刑 坐牢8个月

（早报讯）女雇主用玻璃瓶打伤女佣左脸颊，高庭法官认为，这导致女佣脸颊受伤，但女佣左眼失明与右眼视力受损等伤势是在案发前发生，不应“怪罪”于女雇主，为此裁定女雇主上诉得直，20个月监刑减至8个月。

《联合晚报》早前报道，女雇主王心璇（47岁）面对一项控状，指她在2015年5月17日，于盛港芬维尔路（Fernvale Road）一带住家内，蓄意伤害当时28岁的缅甸籍女佣丹丹梭，用玻璃风油瓶打女佣左脸颊几下。

案发后女佣报警求救，前去验眼睛时惊揭她左眼失明，右眼动了6次手术后，如今失去22％视力。

被告不认罪，在国家法院受审后被判坐牢20个月。被告与控方不服所判双双上诉至高庭，被告要求推翻罪名或减刑，控方则要求加重监刑至36个月。

控方认为，被告在攻击女佣前，就已经知道对方眼睛受了伤，但仍继续对她造成伤害，导致她的眼部伤势恶化，现有的20个月监刑不足以反映被告对女佣所构成的严重伤害。

但高庭法官蔡利民指出，女佣在案发前就已有眼部伤势，没有证据显示被告用玻璃瓶打女佣，是导致女佣双眼伤势加重的因素。就如医生所评估的，女佣视网膜脱落料在案发至少三个星期就发生.

因此，法官认为，在决定被告的刑罚时，法庭不应该把女佣的眼睛伤势考虑在内，与罪状相关的伤势只有脸部伤势。如此一来，8个月监刑才是合适的刑罚。

被告原本被令赔偿女佣3万8540元的医药费，包括治疗眼睛的费用，法官下令，把赔偿数额减至1000元。

法官也对女佣的处境表示同情，但因控方没对女雇主提控更多控状，法庭无法就其他虐佣行为惩罚被告