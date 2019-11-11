调换286行李箱标签 搬运工“复仇”换20天牢灾

（早报讯）嫌搬行李箱工作太辛苦，65岁行李箱搬运工人向主管投诉不果，竟上演了一则“复仇记”，在三个半月内调换286个行李箱的标签，导致航空公司损失4万2346元，他因此被判坐牢20天。

被告郑文家（译音，65岁）被控286项恶作剧控状，控方以其中20项提控，余项交给法官下判时一并考虑，他认罪后被判刑。

案发时，被告是樟宜机场雇用的承包商Lian Cheng Contracting的职员，负责在机场第二搭客大厦的行李箱处工作。

所有行李箱在运上飞机之前，须经过一台扫描机器的检查，而被告便是负责把行李箱妥当地搬到机器上。

根据控状，被告在2016年11月8日至去年2月6日之间，在樟宜机场把不同行李箱的标签对调。

案情显示，案发两个月前，被告被派驻的扫描机器时不时会发生故障，这时被告就得亲自把行李箱从运输带搬到六米远外的另一个运输带上。

被告觉得每次来回搬运行李箱很吃力，因而向主管抱怨，然而当时承包商的人手有限，主管没有同意增派人手帮忙被告，被告因此心生怨气，决定展开复仇记，把行李箱的标签对调，导致乘客飞抵目的地后收不到行李箱。

新加坡航空公司与胜安航空公司在2016年12月8日至隔年2月初，一共接到268项客户的投诉，至今已对其中221名乘客做出补偿，数额为4万2346元。

庭上揭露，被告在机场行李箱生意这一行做了15年，案发前不久他才刚换工作，因而不想失去工作，才没有直接辞职，而选择进行“复仇计划”，最后因为被告被调到较轻松的工作才停止“调包”。