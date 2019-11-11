我国空军一代空中添油机退役

（早报讯）为新加坡空军部队服务20多年后，四架一代空中添油机KC-135R正式退役。

战斗机在远程飞行中油耗量非常大，这时添油机如“幕后英雄”般，扮演在空中给战机补给额外燃料的重要角色。在2000年编入空军第112中队的KC-135R空中添油机，退役以前就曾在重要的人道援助行动与多边演习中执行关键任务，确保战斗机在长途飞行后安全抵达基地。

随着我国空军引进的新型A330多用途添油运输机投入运作，四架二手波音KC-135R添油机今年6月已届龄停飞。第112中队第一代中队司令雷有权中校（59岁）到樟宜空军基地与KC-135R合影挥别时说，当年从美国采购这几架添油机之前，中队主要使用C130B大力士运输机，KC- 135R的引进因此具里程碑意义，象征空中添油效率的显著提升。

他说：“但就像手机应用总是得更新一样，如今KC-135R也由A330运输机取代。虽然我知道这代表国防力量的提升，但熟悉的KC- 135R要退役，难免一丝感伤。”

KC-135R的特别之处，在于它能迅速改装成运输机，进行紧急疏散行动，运载伤病。2000年新航SQ006客机在台湾起飞时失事撞毁，KC-135R在48小时内改装成“空中医院”起飞，负责运载伤者。