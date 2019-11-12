建屋局推出4571个预购组屋单位

（早报讯）建屋发展局推出4571个预购组屋单位供申购，其中，位于成熟组屋区的Yio Chu Kang Beacon和Tampines GreenSpring料成为最受欢迎的项目。

根据建屋局今早发布的文告，本轮销售活动中推出的预购组屋单位分布在宏茂桥、淡滨尼和登加，涵盖二房式灵活至五房式单位。

宏茂桥的Yio Chu Kang Beacon项目推出132个二房式灵活单位、87个三房式单位和235个四房式单位。三房式单位扣除购屋津贴后，售价从27万2000元起跳，四房式单位则从40万6000元起跳。

淡滨尼的Tampines GreenSpring项目则包括90个三房式单位、218个四房式单位以及193个五房式单位。四房式单位扣除购屋津贴后，售价从34万9000元起跳，五房式单位则从47万8000元起跳。

登加也推出三个项目，其中以二房式灵活单位的供应量最大，有1190个单位，四房式单位则紧随其后，有1091个单位。四房式单位扣除购屋津贴后，售价从24万2000元起跳。

本轮销售活动中，申购新组屋的家庭月入顶限已上调2000元，至1万4000元。买家无论地区或房型，都可获得最多8万元的额外安居津贴。

除了预购组屋单位，建屋局也透过剩余组屋销售活动，推出3599个剩余组屋供申购。这些剩余组屋包括760个二房式灵活单位、536个三房式单位、1677个四房式单位、561个五房式单位、56个三代同堂单位和9个公寓式组屋。

有兴趣购屋的公众可从即日起至下周一（18日）上建屋局网站进行申购。公众也可上建屋局网站查询组屋售价和地点详情。

申请者只能选择透过组屋销售活动申请预购组屋或透过SBF申请剩余组屋，不能两种组屋都申请。