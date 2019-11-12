运钞到提款机填补 辅警4月偷走逾2万

（早报讯）辅警当司机帮忙送钞票到银行提款机填补，竟趁机顺手牵羊，在同事把钞票装进提款机时偷偷藏起部分钞票，四个月内神不知鬼不觉偷走2万3000元，落网后被控，今早认罪后被判监九个月。

案发今年3月至6月，损失钞票的是星展银行。被告蔡忠贤（34岁）来自马来西亚，他当时是保安管理公司翔鹰（AETOS）的一名辅警，他面对一项监守自盗的失信罪状，今早认罪后被判刑。

根据案情，星展银行找翔鹰公司派人帮忙运送钞票到提款机填补现钞，被告是三人工作小组成员之一，三人的职责分别是填补员、守卫员和司机，车上运送的是装有钞票盒的小型保险库，出发前，他们要领取钞票盒，然后放在车上的保险箱里。

三人当中填补员握有保险箱的钥匙而守卫员则帮忙把钞票盒运往提款机，司机则只负责开车，另外两人下车时，他会留在车里看守剩余的钞票箱。

工作时，填补员和守卫员会随身携带摄像机，确保他们不会趁机偷钞票，而司机则不必戴摄像机。一般上，填补员要打开保险箱取钞票盒时，都要打电话回总部索取密码，然后再用手中的钥匙打开保险箱取出钞票盒，过程耗时也麻烦，所以填补员为节省时间，通常会同时取出多个钞票盒，把没用到的放在乘客座位上，他和守卫员去提款机填补钞票时，没用到的钞票盒就留在车上由司机看守。

调查发现，今年3月份至6月份，当司机的被告就利用这机会，趁两同事都不在身旁时，偷偷打开钞票盒从中取出一些藏起来，前后在四个月里多次干案，共偷走2万3000元。

星展银行发现钞票减少后，通知翔鹰公司，后者报警后才揭发此案。（人名译音）

赃款不敢存银行 201张百元钞藏床底

赃款不敢存银行，201张百元大钞藏床底，被告案发后被揭发已花掉2900元，剩余的藏在床底。

根据案情，星展银行检查账目时，发现一些提款机里少了一些现金，立刻通知翔鹰公司，后者展开内部调查后，发现被告最为可疑，就于今年7月9日报警。

警方过后到被告租来的屋子里搜查，结果竟从他的床底下搜出201张百元大钞，共2万零100元，被告承认已花掉2900元应付个人开销。