面簿盯梢14岁女 31岁男狂发“求爱”私讯

（早报讯）男子在面簿对14岁女生“痴痴缠”，近半年发私讯“求爱”，尽说露骨的话和提出性暗示。女生在面簿被“盯梢”半年后屏蔽男子，没想到后者却通过另一社交媒体再度找上她，还找到女生电话号码，发Whatsapp短信说：“我强奸你可以吗？”，女生不堪其扰报警。

今年31岁的黄伟龙（译音）遭到警方逮捕后被控上法庭。他昨天（11月11日）承认一项非法盯梢的罪名后，法官将案件展期至本月25日下判。

为了保护受害女生，法官谕令媒体不得报道任何可泄露她身份的资料。

庭上揭露，被告是在2017年3月在面簿上加女生为好友。当时她年仅14岁，却说自己已15岁。

被告当时29岁，虽知女生未成年，但却不断通过面簿发短信“求爱”。除了要女生做他女朋友以外，还说要和她发生性关系。他被女生拒绝后，继续通过露骨的语言“轻薄”她，说他幻想亲她等等。

这样的骚扰持续至同年8月左右，被告传给女生一张下体照，女生将他屏蔽。

被告没有放弃，隔年2月他找到女生的手机号码，开始通过简讯、Whatsapp以及Instagram骚扰她。

其中一次，被告通过Whatsapp发短信给她：“我们见面吧……我强奸你可以吗？”

女生吓得向老师求助，并在老师的建议下报警。

被告找到女生的手机号码，还知道她在哪里上学，女生吓得不敢独自回家。

控方指被告的罪行严重，至今仍不悔过，审讯的第一天才决定认罪，要求法官判他至少坐牢八个月。

主控官庭上表示，被告为了私欲，长时间骚扰年仅14岁的女生，对她的心灵造成极大的伤害。

女生今年6月写了受害人陈述书，指当初被告说要强奸她后，她有一段时间不敢自己一人回家，担心被告随时会出现在学校门口。

被告承认因为感到“性奋”才会想要和女生“做朋友”。被告面簿上有近5000名“朋友”，大部分都是年轻的女生。

调查显示，被告承认是因为他当时幻想和女生做朋友，就感到非常“性奋”，因此虽然不断被拒绝，他还是继续尝试要跟她“做朋友”。

根据被告的面簿页面资料，他有近5000名的朋友，多数都是年轻漂亮的女生。

被告并没有代表律师。他昨天在庭上求情时只说他的母亲已经年迈，需要人照顾，希望法官从轻发落。