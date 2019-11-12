中年汉夜偷12榴梿 监一天罚1200元

（早报讯）中年汉深夜到榴梿摊偷走12个榴梿，被判坐牢一天和罚款1200元。

被告是56岁的纳布南（Na Buck Nam），案发时无业，他抵触三项刑事法典380的偷窃罪，其中一项由法官下判时，一并纳入考量。他于去年7月17和19日之间，从大巴窑中心第186座组屋底层的榴梿摊，偷走了12个榴梿。

根据案情，一名摊位助手在7月19日开档时，发现榴梿不见，于是调阅电眼画面，发现被告把手放到榴梿摊帆布下把榴梿偷走，因此报案。

调查显示，被告在17日深夜12时30分偷走了2个总值20元的榴梿，随后又在18日和19日之间，再分别两次偷走共10个榴梿。被告的行径都被电眼拍下。

被告在19日晚上11时44分，在大巴窑4巷的麦当劳被逮捕。

据《新明日报》了解，被告被捕时在吃榴梿。法官最终判被告坐牢一天，罚款1200元。

榴梿摊贩透露，被告首次犯案当天，他们就发现了，留下字条警告，岂料被告变本加厉，还自备塑胶袋继续偷。

摊贩张先生受访时说，员工在收档时都会记得榴梿摆放的位置，因此案发第一天就发现有榴梿被偷。

“他偷走的榴梿包括猫山王和D24榴梿等。查看电眼后，我们确认了他的身份，但还是决定给他机会，只留下字条作为警告。然而，被告执迷不悟，连续两天再来偷窃，所偷的榴梿也更多。”

“第三次偷窃时，他甚至还自备了红色的塑胶袋，偷走了五个榴梿。我们只好报警处理，减少损失。”

张先生透露，目前他们已经加强保安措施，关店时会将所有榴梿都收在店中。