我国推出全国人工智能策略 在五大领域推动智能科技

（早报讯）我国推出全国人工智能策略，在交通物流、智能市镇与邻里、医疗保健、教育，以及保安与安全的五大领域里，大力推动人工智能科技的采用，以促进经济转型并改善人民的生活。

到了2030年，新加坡旨在成为研发和推出具有影响力及可扩展的人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）科技方案的领导者，尤其在具有高价值，以及对国人和企业相关的主要领域里。

在全国人工智能策略下，政府将从五大领域着手采用AI，其中在智能城市及邻里领域，政府将在2022年前推出采用AI的聊天机器人，指引居民向正确部门举报社区问题。

在医疗领域，政府将采用AI来预测和管理“三高”等慢性疾病；教育方面，则能通过适应式学习系统为学生提供个人化教育，以及推出自动批卷系统，让教师把更多时间放在学生上。

交通物流领域可采用AI规划货车运输路线，提升司机的工作效率。政府也计划在2025年前让所有国人和旅客使用全自动通关系统。

副总理兼财政部长王瑞杰今早在新加坡金融科技节及新加坡科技创新周（SFF X SWITCH）致辞时指出，作为一个没有自然资源的小国，新加坡在过去50年的发展见证了创新科技可如何克服迫切的挑战，并创造新价值和契机。

他也指出，我国五年前宣布了智慧国愿景，而新的全国AI策略是迈向该愿景的下一步。

全国AI策略的部分资金将来自政府在“研究、创新与企业2020计划”（简称RIE2020）下，为加深人工智能创新和研究等方面所投入的5亿元。

政府也在上个月成立新的全国人工智能署，隶属智慧国及数码政府署（SNDGO），促进各相关利益者之间的合作，推动全国AI项目。