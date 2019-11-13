泰拳教练被控性侵女学员

（早报讯）33岁女子到泰拳馆上试用课，30岁泰拳教练被指把她带到一个房间，提供免费泰式按摩，希望让她签下泰拳配套，岂料按摩过程中，却用手指性侵她。

被告陈伟伦（译音，30岁）案发时是Encore Muay Thai的泰拳教练，他被控一项性侵控状，指他在2016年10月1日，在泰拳馆内用手指性侵一名33岁女子。

他不认罪，案件进行审讯后，法官将在明年1月22日作出裁决，裁定被告是否罪名成立。

为了保护受害者，法官谕令媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料。

根据控方的结案陈词，女子当时到泰拳馆参加试用课，被告是当时授课的教练。

被告随后在课程中途约五至十分钟的休息时间时，到楼下抽烟。

女子当时也刚好下楼，两人开始聊天，女子看到不远处有一张按摩床，于是问被告泰拳馆是否也提供泰式按摩服务。

被告指按摩床是同事用做运动治疗(Sports Therapy）的，不过他随即表明愿意在下课后，为女子提供泰式按摩，以说服她签下配套。

下课后，女子按被告指示赤裸上身，下身则穿着内裤，并用毛巾裹着躺在按摩床上。

被告开始为她按摩，从颈项、肩膀、手臂到大腿，随即用手指伸入女子私处性侵。

女子感到不对劲叫了一声，但被告却仍继续性侵她，女子随即匆忙穿上衣物离开，却发现房间门被锁上，赶紧发短信通知姐姐，自己则报警处理。

控方指出，被告知道这是严重的指控，因而在警方录口供时否认犯案，然而庭上被盘问时，却坦承“可能不小心”触碰到女子私处。

控方指被告供词不一，反而女子的供词更为合理可信，且被告锁上房门，也证明他意图犯案，因而吁请法官判被告罪成。