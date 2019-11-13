夜闯熟食中心女厕强压阿嫂 30岁男子被控非礼

（早报讯）30岁男子深夜闯入熟食中心的女厕，被指在厕所内暴露下体，将64岁的阿嫂强压在地上，最终被捕，昨日被控上法庭。

这起非礼案发生在前天（11日）凌晨2时30分，地点是西海岸亚逸拉惹熟食中心的女厕内。

非礼案发生地点是西海岸亚逸拉惹熟食中心的女厕内。（庄耿闻摄）

被告玛尼坎（Manikam S/O Sandar）昨日在国家法院被控一项将受害者禁锢再非礼的罪名，指他在事发当时在女厕里对一名64岁的妇女使用暴力。

为了保护受害妇女，法官谕令媒体不得报道可泄露受害人身份的资料，包括她的名字。

根据控状，当时被告暴露下体，并且用手捂住受害人的嘴巴，意图对其进行非礼。

被告也被指将受害人按倒在厕所的地上，并用他的膝盖压住受害妇女的臀部，构成非法禁锢。

根据禁锢再非礼的罪名，一旦罪成，男子可被判两年至10年的监禁，以及外加鞭打。

被告昨日被控上法庭之后，控方表示需要多一点时间让卫生科学局完成对他的DNA检验。案件将在12月10日过堂，被告目前以1万5000元保释在外。

厕所晚上11点之后就无人看管，相信被告疑趁着没有清洁员时下手。

记者昨天晚上走访现场，熟食中心内的食客的摊主纷纷表示大多数摊位最迟在晚上11时打样，凌晨2时30分的熟食中心格外寂静。

其中一名不愿具名的摊主说：“晚上厕所那边还有收钱的清洁工，但是他们都在晚上11时下班，之后任何人都可以随便进出厕所，无人看管。”

不过也有食客表示，熟食中心和附近巴刹使用相同的厕所，凌晨2时30分可能有巴刹摊主在准备开档。

记者也发现厕所外装置了电眼，相信捕捉到男子进入女厕干案的画面。