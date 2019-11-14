海底捞风波：嫌另一食客不卫生 酱料碗砸脸

（早报讯）在海底捞看到食客捧着碗边吃边拿酱料，还把吃剩食物的碗留在酱料台上，男子不满食客的“不卫生”行为，两人开始争吵，后来食客拿起了“脏碗”想要离开，但男子依然愤怒，拿起自己装酱料的碗往食客的脸上砸。

今年34岁的高伟杰（译音）事后遭到逮捕并且被控一项蓄意伤人的罪名，他昨天认罪后，被判罚款4000元。

庭上揭露，33岁的受害人李伟良（译音）是在今年1月12日凌晨3时31分左右，约了一群朋友到海底捞克拉码头分行吃夜宵。

他坐下来开始吃后，决定到酱料台拿更多的酱料，因此就拿着他装了食物的碗到酱料台，一边吃一边排队。

轮到他拿酱料的时候，他把装食物的碗放在酱料台上，并拿起另一个碗来放酱料。

被告排在受害者的身后，将这一幕看在眼里。他觉得受害者的举止“不卫生”，开口要他立刻把“脏碗”拿开。受害者不理他，说拿完酱料后就会把碗拿走。

被告不满对方的回答，开始和对方吵架，但是受害者拿完酱料后，就拿着酱料碗以及“脏碗”离开。

但是，被告的心情仍未平复，一只手从后面抓住受害者的颈项，另一只手拿起自己装着酱料的碗，砸在受害者的脸上。

被告发飙，砸脸后仍不肯放手，直到有人将他拉开他才收手。

这一切都被餐馆的闭路电视拍下，控方今早（11月14日）在庭上播放拍到的画面。